Salerno, rapina violenta in esercizio commerciale: fermati tre rumeni

Nel pomeriggio del 21 luglio u.s. gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via San Leonardo allertati dalla Sala Operativa per la segnalazione di una rapina in atto.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria gli agenti, giunti sul posto, apprendevano dal responsabile del negozio che tre cittadini rumeni, un uomo e due donne, di cui una incinta, dopo avere girovagato tra gli scaffali si erano diretti verso i varchi d’uscita senza passare dalle casse, facendo scattare l’allarme antitaccheggio.

​Una commessa del negozio, nel tentativo di bloccarli, è stata minacciata e violentemente aggredita. Gli indagati hanno tentato di allontanarsi a bordo di una autovettura ma sono stati prontamente bloccati dal personale delle volanti intervenuto sul posto.

Le operazioni di perquisizione hanno permesso di recuperare la merce sottratta.

Una delle donne è risultata minorenne, pertanto deferita in stato di libertà alla Procura per i Minorenni ed affidata al padre.

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