Roma, danneggia auto e colpisce motociclista a bastonate: denunciato straniero

Momenti di tensione nella serata in viale del Tintoretto, in zona Eur a Roma

Un uomo di 31 anni, cittadino di origini camerunensi e senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero dopo aver danneggiato una vettura e colpito un motociclista di passaggio con un bastone di legno. L’episodio si è verificato lungo l’arteria che collega la via Laurentina con via Ardeatina. Secondo quanto ricostruito, il 31enne, già noto alle forze dell’ordine, ha iniziato a scagliarsi contro i veicoli in transito senza un apparente motivo.

Nel corso dell’azione, l’uomo ha prima colpito al casco un motociclista che stava percorrendo la strada e, subito dopo, si è accanito contro un’automobile di passaggio, infrangendone il lunotto posteriore.

Bloccato e denunciato

La presenza dell’uomo al centro della carreggiata e i danneggiamenti hanno fatto scattare la segnalazione al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia dell’Eur che hanno rintracciato il 31enne a breve distanza dal luogo dell’aggressione.

I militari hanno bloccato l’uomo e posto sotto sequestro il bastone in legno utilizzato per i danneggiamenti. Il 31enne è stato accompagnato in caserma e denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria con l’accusa di danneggiamento. Non si registrano feriti gravi tra gli automobilisti coinvolti.

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