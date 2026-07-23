Rissa ad Aversa, tunisino già espulso accompagnato al Cpr

Proseguono i controlli della Polizia di Stato sul territorio di Aversa nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare

Nella notte tra il 20 e il 21 luglio, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa sono intervenuti in un’attività commerciale di via Costantinopoli a seguito della segnalazione di una lite tra alcuni cittadini stranieri. All’arrivo della pattuglia, un cittadino tunisino di 24 anni si era barricato all’interno del locale nel tentativo di sottrarsi a un diverbio scoppiato poco prima con alcuni connazionali.

Privo di documenti d’identità, il giovane è stato accompagnato negli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Dalle verifiche effettuate è emerso che aveva diversi precedenti di polizia e che non aveva ottemperato a un precedente provvedimento di espulsione con ordine di lasciare il territorio nazionale, emesso dal Questore di Enna nel giugno scorso.

Il 24enne è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per l’inosservanza del provvedimento di espulsione. Contestualmente, in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Caserta, è stato accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Ponte Galeria, a Roma, dove resterà a disposizione delle autorità competenti per il completamento delle procedure di rimpatrio.

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