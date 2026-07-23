Rapina in banca alle porte di Bologna, ostaggi chiusi nel caveau

Poco dopo le ore 12 di oggi, giovedì 23 luglio, c’è stata una rapina in una banca di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna

L’allerta è scattata quando un cittadino che si stava recando in banca si è accorto della rapina. Come riferisce l’Arma, due rapinatori, presumibilmente disarmati, sono entrati nella filiale della Banca di Imola di via Porrettana, chiudendosi dentro insieme a cinque dipendenti e altrettanti clienti. Un terzo rapinatore sarebbe rimasto fuori a fungere da palo.

Gli ostaggi sono stati messi nella stanza dove si trova il caveau e, nel mentre, i rapinatori hanno rubato circa 50mila euro, anche se la cifra non è ancora stata confermata dall’istituto di credito.

Una volta ricevuto l’allarme, i carabinieri sono intervenuti con il Nucleo radiomobile di Bologna e con quello di Casalecchio, insieme alle Aliquote di primo intervento (Api). Successivamente i militari hanno fatto irruzione da una finestra blindata. Sul posto anche i sanitari del 118.

Una volta entrati, i carabinieri hanno soccorso le persone sequestrate, mentre i rapinatori sono riusciti a fuggire: ora i militari sono sulle loro tracce. Nessun ferito tra gli ostaggi.

www.bolognatoday.it