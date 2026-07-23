Padova: arrestato nigeriano condannato per rissa, truffa, lesioni, furto e rapina

Nell’ambito dei dispositivi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio disimpegnati dalle pattuglie della Questura di Padova, con particolare attenzione all’attività di contrasto alla criminalità, gli Agenti delle Volanti hanno rintracciato un 30enne cittadino nigeriano, in Italia da 10 anni, con numerosi precedenti e condanne per reati di rissa, resistenza a Pubblico Ufficiale, truffa, lesioni, furto, rapina, ricercato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino , con la condanna definitiva a scontare la pena di anni 1 e mesi 7 di reclusione.

Il cittadino nigeriano nel 2018 era stato arrestato in flagranza per rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale per aver aggredito unitamente ad altri due soggetti a Torino un connazionale tentando di rapinarlo del telefono e, sempre nello stesso anno, veniva inoltre indagato per il reato di truffa dalle Volanti della Questura di Biella per avere, con artifici e raggiri compiuti via mail, ceduto in affitto ad una 30enne biellese un appartamento di fatto inesistente.

Il ricercato è stato individuato dagli Agenti delle Volanti della Questura nel tardo pomeriggio di domenica 19 luglio all’interno dell’area Funghi in corso Tre Venezie e, dopo essere stato condotto in Questura per le procedure di identificazione, è stato condotto presso la casa di Reclusione di Padova dove sconterà la pena.

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