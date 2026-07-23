Omicidio a Bari Sardo, investe l’ex ragazza e viene accoltellato a morte

Si chiama Dennis Loi, originario di Bari Sardo, il giovane che in questi minuti è sentito dai carabinieri per la morte di Simone Concas, il 19enne, anche lui del paese, ucciso nel tardo pomeriggio di ieri a Bari Sardo. Secondo i nuovi elementi emersi,

Loi sarebbe coinvolto nella vicenda. Il coltello utilizzato nell’aggressione sarebbe riconducibile a lui, ma ad aver sferrato i colpi mortali contro Concas sarebbe stato il fratello minorenne della ragazza travolta.

La ricostruzione degli investigatori collega l’omicidio a un episodio avvenuto poco prima: secondo le informazioni raccolte, Concas avrebbe investito la 21enne Erika Prunas, sua ex fidanzata, per poi allontanarsi. Il 19enne sarebbe stato successivamente raggiunto dal fratello della ragazza e dal suo attuale fidanzato, minorenne, dando vita a una violenta colluttazione.

Durante lo scontro Concas è stato colpito con un’arma da taglio ed è morto sul posto nonostante l’intervento dei soccorsi. La giovane investita ha riportato ferite agli arti inferiori ed è stata trasportata in ospedale.

In questi minuti sarebbero anche in corso le perquisizioni a casa dei due minori. I carabinieri del comando provinciale di Nuoro stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e il ruolo di ciascuna delle persone coinvolte.

www.lanuovasardegna.it