Spara per mettere in fuga i ladri: custode denunciato

Ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell’azienda. È accaduto a Crespellano nel Bolognese domenica mattina.

A sparare un 63enne, italiano, custode dell’azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri, perché lavorava abusivamente e possedeva l’arma, tra l’altro particolarmente potente, ma il porto d’armi era scaduto dal 2014.

ANSA