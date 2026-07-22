Sesto San Giovanni, 19enne accoltellato e rapinato: arrestato egiziano

Due coltellate, una al torace e l’altra alla coscia. Poi la rapina e la fuga

La vittima, un ragazzo di 19 anni senza fissa dimora, era stato accompagnato in codice rosso al Niguarda. Questo nella serata di venerdì 3 luglio in un parco di Sesto San Giovanni, nelle scorse ore i carabinieri hanno fermato uno dei presunti responsabili.

Si tratta di un 23enne, cittadino egiziano, che è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto nella giornata di lunedì 20 luglio. Il provvedimento emesso dalla procura di Monza riguarda i reati di rapina aggravata e di tentato omicidio in concorso con altri soggetti. Altre tre persone, sempre presunti responsabili, erano state fermate e sottoposte alla misura cautelare in carcere lo scorso 4 luglio, poche ore dopo il fatto.

L’aggressione

Tutto era accaduto intorno alle 20.45 quando alcuni passanti hanno segnalato una violenta lite al 112 in via Fratelli Bandiera, all’interno del giardino 25 aprile. La vittima, come detto, era stata accoltellata con due fendenti al torace e alla coscia. Le sue condizioni erano subito apparse gravi, tanto che era stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, dove era stato operato d’urgenza.

Le indagini

I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, coordinati dalla procura di Monza, sono arrivati ai presunti responsabili al termine di un’indagine lampo. Stando a quanto ricostruito dai detective, il giovane sarebbe stato ferito al culmine di una lite nata per futili motivi. Uno dei violenti avrebbe aggredito il connazionale colpendolo con due fendenti per poi rubargli un borsello.

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