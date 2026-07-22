Roggero, ufficio sorveglianza Torino respinge istanza di scarcerazione

L’Ufficio di Sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza di differimento della carcerazione per Mario Roggero, detenuto a Bollate (Milano) dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese.

Il magistrato di sorveglianza, Elena Massucco, rileva che “non si ravvisa, né sono state indicate dalle difesa, le circostanza di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente, in questa sede”. Gli atti vanno ora al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura generale della Corte d’Appello di Torino e all’Ufficio di Sorveglianza di Milano.

Il procuratore Viola: ‘Sul caso Roggero abbassare i toni ed evitare eccessi’

“Io credo che bisogna abbassare i toni, da parte di tutti e lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro”. Così il procuratore capo di Milano Marcello Viola ha commentato gli attacchi social ai magistrati che hanno condannato il gioielliere Mario Roggero e le tensioni politiche sul tema della legittima difesa. Secondo Viola, il punto è anche quello di “provare a valutare dopo avere letto bene le motivazioni dei provvedimenti. Ma soprattutto bisogna tornare a rasserenare il clima, tornare ad un rapporto istituzionale che consenta anche di evitare eccessi come quelli che si sono visti in questi giorni”.

“Io dico che il Parlamento, il legislatore – ha detto a margine della sua audizione con la commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico in merito alle iniziative legislative per modificare la legittima difesa – deve fare il suo compito, deve valutare tranquillamente quello che c’è da fare e lo stesso deve fare la magistratura, applicando la norma per quello che è adesso”. “Quando il Parlamento dovesse modificarla – ha concluso -, ne prenderemo atto e credo che tutti ragioneremo in maniera diversa”.

ANSA