Rennes, 80enne violentata e rapinata da un “minore straniero non accompagnato”

Rennes – Una donna di 80 anni è stata violentata nell’atrio del suo palazzo da un sedicenne marocchino spacciatore di droga non accompagnato

Un minore di 16 anni è stato arrestato martedì 21 luglio 2026 dalla polizia di Rennes. È sospettato di aver violentato e rapinato un’anziana di 80 anni il 4 luglio nell’atrio del suo palazzo nel quartiere di Colombier.

Secondo le ricostruzioni, la vittima, di ritorno a casa dopo una serata fuori con la figlia, è stata avvicinata per strada dal giovane in scooter, che ha insistito per accompagnarla a casa. Nonostante il suo rifiuto, l’ha seguita fino all’atrio del palazzo, dove l’ha spinta contro un muro, l’ha baciata con la forza e l’ha violentata. È poi fuggito, portando con sé la medaglia d’oro della vittima.

Gli investigatori hanno identificato il sospettato tramite analisi del DNA. Al momento dell’arresto in Rue Saint-Michel, è stato trovato in possesso di cocaina. È stato posto in custodia cautelare. È stata aperta un’indagine per stupro e rapina, affidata alla Divisione Crimini Territoriali.

Francia Ovest – www.fdesouche.com

La Commissione UE respinge la petizione sulla remigrazione: ‘contraria ai nostri valori’

(quali “valori”?)😳 Quelli di cui sopra?