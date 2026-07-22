Oncologia, pubblicato studio clinico sul progresso con MDB del dr. Giuseppe Di Bella

ImolaOggi Sanità e Salute, News 2026

dr. Giuseppe Di Bella

Studio clinico sul progresso con MDB, rispetto ai dati ufficiali dell’oncologia, di guarigioni stabili nei tumori della prostata: controllo della malattia dopo terapia di deprivazione androgenica combinata con multiterapia del dr. Giuseppe Di Bella

https://www.scivisionpub.com/pdfs/disease-control-after-androgen-deprivation-therapy-combined-with-di-bella-multitherapy-4441.pdf

ABSTRACT

Obiettivo: Descrivere la risposta clinica, il controllo della malattia e la sicurezza del trattamento in pazienti con carcinoma prostatico trattati con terapia di deprivazione androgenica (ADT) combinata con multiterapia di Di Bella (MDB).

Materiali e metodi: Sono stati identificati retrospettivamente, a partire dalle cartelle cliniche dell’istituto, pazienti consecutivi valutabili con carcinoma prostatico istologicamente confermato, trattati con ADT più MDB. Sono state raccolte le caratteristiche demografiche e clinico-patologiche di base e le risposte cliniche sono state valutate utilizzando la documentazione radiologica, biochimica e di follow-up clinico.

Il tasso di controllo della malattia (DCR) è stato definito come remissione o malattia stabile. Le variabili continue sono state riassunte come mediana e intervallo interquartile (IQR) e le variabili categoriche come frequenze e percentuali. Sono stati calcolati gli intervalli di confidenza binomiali esatti al 95% (IC) e sono stati effettuati confronti esplorativi tra gli stadi della malattia utilizzando il test esatto di Fisher.

Il circuito tumorale. PIAZZA LIBERTA’, puntata di martedì 24 febbraio 2026

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