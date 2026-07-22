Giallo a Ibiza, trovato morto un cameriere italiano

Giallo a Ibiza. Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull’isola la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe stata già eseguita l’autopsia, i cui esiti non sono ancora stati resi noti.

Le parole del fratello

Originario di Lucera (Foggia) ma ormai da tempo residente a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), il corpo di Francesco è stato rinvenuto nelle acque del porto di Ibiza. A confermarlo ad Ansa è suo fratello, Antonio Forzieri, 38 anni, che proprio in queste ore si sta imbarcando in un volo per raggiungere l’isola spagnola. “Aveva iniziato a maggio la stagione a Ibiza con degli amici – ha detto il fratello – La notizia ci è stata data da un amico di Francesco che cercava di contattarlo per fargli gli auguri con una videochiamata, ma al telefono hanno risposto dei poliziotti”.

Raccolta fondi per il rimpatrio

Francesco lavorava come cameriere per pagarsi la sua più grande passione, che era quella della musica. Forzieri, infatti, con il nome d’arte “Jdf” faceva parte del gruppo hip hop di Rodi Garganico (Foggia) “The Black Dogz”. Il gruppo e la famiglia hanno avviato una raccolta fondi per riportare a casa la salma di Francesco. “Ci hai insegnato che la musica non è solo fatta di rime e beat, ma di amicizia, lealtà e cuore – scrive il gruppo sui social – Per questo il tuo ricordo continuerà a vivere in ogni nostra canzone e in ogni volta che pronunceremo il nome del nostro gruppo”.

Indagini in corso

A seguire il caso è il consolato generale a Barcellona, competente per Ibiza, attualmente in stretto contatto con la famiglia e con le autorità locali che stanno svolgendo indagini sulle cause del decesso.

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