Iacchetti: ‘Sono militante comunista. Schillaci? Spero muoia aspettando una Tac’

Le dichiarazioni pronunciate ad Arezzo hanno riportato Enzo Iacchetti al centro del dibattito pubblico

L’attore e conduttore di Striscia la Notizia è intervenuto durante la rassegna Naturalmente Pianoforte, in un incontro con il giornalista Andrea Scanzi, affrontando temi politici, la guerra in Medio Oriente e la sanità italiana. Un intervento che si inserisce in una lunga serie di prese di posizione che negli ultimi mesi hanno già alimentato forti polemiche.

Nel corso della serata Iacchetti ha rivendicato il proprio orientamento politico definendosi un «militante comunista» e ha rivolto dure critiche al governo guidato da Giorgia Meloni. Tra i passaggi che hanno suscitato maggiore clamore c’è quello dedicato al ministro della Salute Orazio Schillaci.

Parlando delle lunghe liste d’attesa nella sanità pubblica, il conduttore ha immaginato il caso di un ministro costretto ad aspettare mesi per una Tac o una risonanza magnetica, aggiungendo di volerlo vedere «morire prima, come succede in tanti casi da noi». Nel suo intervento non sono mancati riferimenti anche all’immigrazione e al conflitto in Medio Oriente. Sul primo tema ha ironizzato dicendo di augurarsi che «i pomodori in Puglia venissero raccolti da quelli che vogliono la remigrazione», mentre sulla guerra ha ribadito le proprie critiche nei confronti del sostegno del governo italiano a Israele.

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