Grandine sulle casette dei terremotati nelle Marche, ‘dramma nel dramma’

Flavia Dolciotti e Giuseppe Seccacini vivono nelle Soluzioni abitative d’emergenza (Sae) di Appennino, frazione di Pieve Torina (Macerata), dal 2016. Il giorno dopo la violenta grandinata che ha colpito anche l’entroterra maceratese contano i danni.

“Le casette, in questi anni, hanno resistito alla neve e a qualsiasi evento. La grandine di ieri è stato un evento inaspettato a cui non eravamo preparati. È un dramma nel dramma”, raccontano all’ANSA.

Il tetto di casa loro è stato bucato dai grossi chicchi di grandine e già stamattina si sono accorti di alcune infiltrazioni. Roberto Braghetti, un loro vicino, si è attivato per riparare provvisoriamente il tetto da solo, in attesa che arrivi la ditta già incaricata dal Comune.

“Qui d’inverno nevica, non possiamo rischiare di rimanere con i buchi nel tetto”, è il loro allarme.

Danni ingenti anche alle auto. “Non ci sono garage o tettoie qui nella zona delle Sae, le lasciamo fuori e speriamo bene”, spiega Dolciotti. Dopo l’intervento del Comune, la viabilità è leggermente migliorata, ma ieri non si procedeva. “In strada c’era un tappeto di verde sradicato dagli alberi e grandine, che rendeva impossibile andare in macchina”, concludono.

ANSA