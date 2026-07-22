Commissione UE respinge petizione sulla remigrazione: ‘contraria ai nostri valori’

La Commissione Ue ha respinto l’iniziativa dei cittadini europei denominata “Save Europe Act”, avanzata da esponenti di ultra-destra per la remigrazione. Per Bruxelles la proposta non soddisfa i requisiti formali previsti dal Regolamento sulle iniziative dei cittadini europei.
Per essere registrata, un’iniziativa dei cittadini europei non può essere manifestamente contraria ai valori sanciti dal Trattato e dalla Carta dei diritti fondamentali. L’iniziativa, alla quale aveva aderito anche Roberto Vannacci, non deve essere utilizzata come veicolo per messaggi offensivi o caricaturali, spiega l’esecutivo Ue.
ANSA