Commissione UE respinge petizione sulla remigrazione: ‘contraria ai nostri valori’

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Von der Leyen

La Commissione Ue ha respinto l’iniziativa dei cittadini europei denominata “Save Europe Act”, avanzata da esponenti di ultra-destra per la remigrazione. Per Bruxelles la proposta non soddisfa i requisiti formali previsti dal Regolamento sulle iniziative dei cittadini europei.

Per essere registrata, un’iniziativa dei cittadini europei non può essere manifestamente contraria ai valori sanciti dal Trattato e dalla Carta dei diritti fondamentali. L’iniziativa, alla quale aveva aderito anche Roberto Vannacci, non deve essere utilizzata come veicolo per messaggi offensivi o caricaturali, spiega l’esecutivo Ue.
ANSA

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