Budoni, ucraino litiga con la moglie e la fa scendere dall’auto: poco dopo lo schianto mortale

Si delinea con sempre maggiore chiarezza la dinamica del tragico incidente avvenuto nelle prime ore di mercoledì 22 luglio lungo la strada statale 131 Dcn, a Budoni. A perdere la vita è stato Anatoli Frolov, 34 anni, mentre il figlio di 9 anni, che viaggiava con lui, è sopravvissuto grazie al seggiolino e alla cintura di sicurezza.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia stradale di Siniscola, coordinata dal comandante Carmelo Derelitto, tutto sarebbe iniziato dopo una lite con la moglie. Nell’auto viaggiavano il 34enne, la moglie e il figlio. Dopo un acceso litigio, l’uomo avrebbe fatto scendere la donna nei pressi del bivio per San Teodoro, ripartendo insieme al bambino con l’intenzione di tornare a Olbia. Proprio quel cambio di percorso avrebbe innescato la drammatica sequenza di eventi.

Convinto di dirigersi verso casa, il conducente ha imboccato per errore la 131 Dcn nella direzione sbagliata. Pochi istanti dopo, il navigatore avrebbe segnalato che il tragitto non era corretto, invitandolo a invertire la marcia.

Arrivato allo svincolo di Agrustos, il 34enne ha effettuato una manovra pensando di aver corretto il percorso. In realtà si è immesso contromano sulla carreggiata opposta, continuando a credere di viaggiare verso Olbia.

Lo schianto senza frenata

Secondo gli accertamenti della polizia stradale, l’uomo ha percorso alcuni chilometri senza incrociare altri veicoli. Il viaggio si è interrotto improvvisamente quando si è trovato davanti una barriera di jersey in cemento armato, posizionata per delimitare un mezzo dell’Anas posto sotto sequestro dopo un incidente mortale avvenuto mesi fa nello stesso tratto di strada. Le segnalazioni del cantiere erano correttamente predisposte per gli automobilisti che percorrevano la statale nel senso di marcia regolare, ma risultavano inevitabilmente invisibili per chi procedeva contromano.

L’impatto è stato devastante. Gli investigatori non hanno rilevato segni di frenata, elemento che lascia pensare che il conducente abbia visto l’ostacolo soltanto un istante prima dello schianto. La Volkswagen Passat si è scontrata violentemente contro la barriera e il lato del conducente è stato completamente distrutto. Per il 34enne non c’è stato nulla da fare se non costatare il decesso.

Il figlio si salva grazie al seggiolino

Il bambino, seduto sul sedile posteriore destro e correttamente assicurato al seggiolino con la cintura di sicurezza, è riuscito a salvarsi. Dopo l’impatto si è liberato da solo, è uscito dall’auto e ha fatto pochi passi prima di fermarsi vicino ai rottami, aspettando l’arrivo dei soccorsi, rannichiato. Trasportato all’ospedale di Olbia, è stato sottoposto agli accertamenti medici e affidato anche al supporto psicologico necessario per affrontare il trauma vissuto.

La madre torna a casa e scopre la tragedia

Nel frattempo la moglie del 34enne, rimasta a San Teodoro dopo essere stata fatta scendere dall’auto, era riuscita a raggiungere Olbia grazie a un passaggio offertole da alcuni automobilisti in autostop. Una volta arrivata a casa, però, non ha trovato né il marito né il figlio. In pochi minuti la preoccupazione ha lasciato spazio alla tragica realtà: l’uomo era morto nell’incidente e il bambino era stato trasportato in ospedale, dove la donna lo ha raggiunto poco dopo.

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