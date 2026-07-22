Auto sulla folla a Modena, donna muore dopo 2 mesi in ospedale

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Auto sulla folla a Modena

Non ce l’ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni da due mesi ricoverata in ospedale dopo essere stata investita in centro a Modena, lo scorso 16 maggio, dall’auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Koudri.

Nell’incidente erano rimaste ferite otto persone. La donna, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Maggiore di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all’ospedale civile di Baggiovara, dove è deceduta in mattinata dopo una lunga agonia.
tgcom24.mediaset.it

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