Washington: trovato morto in casa Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca

È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca che solo poche settimane fa aveva firmato l’intervista-scoop al presidente americano Donald Trump che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 51 anni.

Secondo i primi accertamenti, sarebbe deceduto a causa di un malore: sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall’ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale.

Chi era Daniele Compatangelo

Nato il 15 novembre 1975 a Savona e corrispondente dalla Casa Bianca per La7, SkyTg24 e Tv2000, nel 2008 ha iniziato a lavorare per Il Secolo XIX e nel 2011 il suo documentario The Los Angeles Breakdown ha ricevuto la menzione d’onore in occasione della 53esima edizione del Southern California Journalism Awards di Los Angeles. In 25 anni di carriera ha seguito ben otto edizioni dei Giochi Olimpici, da Sydney 2000 a Londra 2012.

Compatangelo solo lo scorso novembre 2025 era stato eletto presidente dell’associazione dei corrisponenti stranieri della Casa Bianca “White House Foreign Media Group”, da lui fondato per un’informazione trasparente su tutto ciò che riguarda la Casa Bianca e il presidente degli Stati Uniti.

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