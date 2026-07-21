Uccise ladro durante furto nel Torinese, condanna definitiva a tabaccaio 74enne

TORINO, 21 LUG – Definitiva la condanna a un anno e otto mesi per Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio 74enne di Pavone Canavese (Torino) che la notte del 7 giugno 2019 sparò a un ladro che stava svaligiando il suo negozio, uccidendolo.

I difensori hanno rinunciato al ricorso in Cassazione, chiudendo l’iter giudiziario.

La pena inflitta dalla Corte di assise di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 30 maggio 2024 dal Tribunale di Ivrea, ha qualificato il fatto come omicidio colposo, riconosciute le attenuanti, con la riduzione per la scelta del rito e con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

In primo grado il tabaccaio era stato condannato a cinque anni di reclusione. (ANSA).