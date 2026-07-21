Trump risponde a Mandani: ‘Netanyahu non sarà mai arrestato in Usa’

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo, forma o maniera, mentre si trova negli Stati Uniti

Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth. “Sta combattendo contro la Repubblica islamica dell’Iran, che recentemente ha ucciso 52mila manifestanti innocenti e ha trascorso gli ultimi 47 anni a uccidere soldati americani e altri. Gli unici che dovrebbero essere arrestati sono le persone che hanno condotto l’Iran in questa spirale di morte e distruzione senza precedenti, qualcosa che avrebbe dovuto essere affrontato anni fa dai precedenti presidenti!”, ha aggiunto Trump.

La presa di posizione arriva dopo che sabato 18 luglio, il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha ribadito che la sua amministrazione sta valutando l’ipotesi di arrestare Netanyahu in occasione del suo arrivo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a settembre. “Credo che il primo ministro Netanyahu debba finire all’Aja”, aveva detto Mamdani nel corso di un’intervista al New York Times.

tgcom24.mediaset.it