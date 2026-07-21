Ambasciatore italiano in Senegal apre Scuola di Gorée per le “migrazioni sostenibili”

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Ambasciatore in Senegal Michele Tommasi

L’Ambasciatore in Senegal Michele Tommasi ha partecipato alla cerimonia di apertura della Scuola di Gorée 2026, organizzata nell’ambito del progetto ‘Formazione, Dignità, Inclusione e Innovazione in Senegal’, finanziato dalla Cooperazione italiana.
Organizzata dall’Istituto per i Diritti del Lavoratore Migrante, in partenariato con Inca Cgil Senegal, il Vis e numerosi attori istituzionali e sociali italiani e senegalesi, la Scuola di Gorée rappresenta uno spazio privilegiato di dialogo e confronto.

Riunisce istituzioni, organizzazioni sindacali, attori della cooperazione, organizzazioni della società civile e rappresentanti della diaspora per affrontare insieme i temi del lavoro dignitoso, della protezione sociale e delle migrazioni.
Con la sua partecipazione, l’Ambasciatore ha ribadito l’impegno dell’Italia a promuovere, insieme al Senegal, un partenariato fondato su valori condivisi di solidarietà, giustizia sociale e sviluppo sostenibile.

“L’Italia – ha affermato Tommasi sui social – considera gli investimenti nella formazione, nel lavoro dignitoso, nella protezione sociale e in una governance condivisa delle migrazioni come pilastri essenziali di una cooperazione moderna, capace di creare opportunità concrete per i giovani, rafforzare le istituzioni e consolidare i legami tra i due Paesi”.

Per due giorni, rappresentanti di istituzioni senegalesi e italiane, sindacati, parti sociali, organizzazioni internazionali, associazioni della diaspora e attori della società civile si scambieranno esperienze e buone prassi per promuovere una governance più inclusiva del mondo del lavoro e rafforzare la cooperazione tra i due Paesi.

“La Gorée School – sottolineano gli organizzatori – rappresenta un’importante opportunità per mettere in luce il lavoro svolto negli ultimi anni grazie al costante impegno della Cooperazione Italiana, che ha sostenuto e facilitato il dialogo tra istituzioni, parti sociali e attori della migrazione al fine di favorire l’emergere di un quadro di cooperazione sostenibile nel campo dei diritti sociali e della sicurezza sociale”.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al contributo della diaspora, “vero e proprio ponte umano, economico e culturale tra le due sponde del Mediterraneo. Grazie alla sua esperienza e al suo ruolo nel riavvicinare le società – è stato osservato – la diaspora è un attore chiave nello sviluppo, nel dialogo interculturale e nel rafforzamento delle relazioni bilaterali”. ANSA

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