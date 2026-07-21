Rebibbia, armato di coltello aggredisce i poliziotti davanti all’aula bunker

Momenti di tensione nel pomeriggio di lunedì 20 luglio davanti all’ingresso dell’aula bunker del carcere di Rebibbia, alla periferia est di Roma

Un uomo di 36 anni, armato di un coltello con una lama di undici centimetri, ha aggredito una pattuglia dei cinofili della polizia penitenziaria di ritorno da un servizio di istituto. Gli agenti sono riusciti a immobilizzare rapidamente l’aggressore, traendolo in arresto.

Sul posto, dato lo stato di forte agitazione dell’uomo verosimilmente riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti, sono intervenuti i carabinieri e il personale dell’ufficio sicurezza e traduzioni della polizia penitenziaria per fornire supporto fino all’arrivo del personale medico del 118.

Il trentaseienne è stato caricato a bordo di un’ambulanza e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini. Attualmente si trova ricoverato e piantonato dagli agenti in regime di arresto, in attesa del rito per direttissima fissato per la mattina di domani. L’arma bianca utilizzata per l’aggressione è stata sequestrata.

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