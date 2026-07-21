Rapper Bubu: “Il poliziotto del caso Fakir ha maltrattato anche me”

Lo ha denunciato il rapper Enrico Abumhere, in arte ‘Bubu’

“Sono sicuro al mille per mille che era lui, mi stava sopra e l’ho visto bene in faccia”, dice in un’intervista online al quotidiano piemontese, spiegando di essere stato fermato perché senza casco sul monopattino. Nel corso dell’intervento avrebbe iniziato a litigare con gli agenti e in particolare ne avrebbe affrontato uno.

“Lui si è avvicinato e cercava di farmi cadere, allora mi sono difeso. Eravamo uno contro uno. Non gli ho dato uno schiaffo, né un pugno”. Il giovane, che ha una protesi in una gamba, racconta di essere stato buttato in terra.

A riferirlo sono La Stampa e il Resto del Carlino. La vicenda risale ad alcuni giorni fa.

“Una cosa pazzesca, mi hanno ammanettato e portato in Questura”. Il poliziotto del caso di Fakir “mi è rimasto sopra con un atteggiamento minaccioso per molto tempo, sono certo che è lui. È stato un abuso di potere”. Il giovane, riporta il Resto del Carlino, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e in seguito ha denunciato il fatto ai carabinieri.

ANSA