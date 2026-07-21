Prata di Pordenone, scomparsa la 15enne Sajid Mahnoor

ImolaOggi CRONACA, News 2026

Sajid Mahnoor

Una ragazza di 15 anni, Sajid Mahnoor, nata in Pakistan e residente assieme alla famiglia a Prata di Pordenone si è allontanata volontariamente dall’abitazione la mattina del 20 luglio.

E’ alta 167 cm, corporatura media tendente all’esile, capelli neri e lunghi. Al momento della scomparsa indossava pantaloni lunghi di colore blu scuro e maglia a maniche corte sempre di colore blu scuro, priva di borsa.

Chiunque abbia informazioni in merito alla scomparsa della minore SAJID Mahnoor è pregato di contattare le Forze di Polizia.
rainews.it

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