Prata di Pordenone, scomparsa la 15enne Sajid Mahnoor

Una ragazza di 15 anni, Sajid Mahnoor, nata in Pakistan e residente assieme alla famiglia a Prata di Pordenone si è allontanata volontariamente dall’abitazione la mattina del 20 luglio.
E’ alta 167 cm, corporatura media tendente all’esile, capelli neri e lunghi. Al momento della scomparsa indossava pantaloni lunghi di colore blu scuro e maglia a maniche corte sempre di colore blu scuro, priva di borsa.
Chiunque abbia informazioni in merito alla scomparsa della minore SAJID Mahnoor è pregato di contattare le Forze di Polizia.
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