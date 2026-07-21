Milano, 22enne aggredita e rapinata: fermate due minorenni straniere

L’aggressione e la rapina in via Torino. Poi la denuncia della vittima. E nelle scorse ore le presunte responsabili sono finite nei guai

Due ragazzine di 15 e 17 anni sono state fermate dagli agenti della squadra mobile di Milano con l’accusa di rapina pluriaggravata ai danni di un’altra giovanissima, fatto avvenuto lo scorso giugno. L’operazione è stata inserita nel maxi blitz della polizia nei confronti delle baby gang.

La rapina

La vittima, una ragazza di 22 anni, stava tornando a casa a piedi, quando è stata avvicinata da due giovani con la scusa di una sigaretta. Una delle le parlava in italiano, per distrarla, mentre l’altra impartiva alla complice indicazioni in arabo. Prima le hanno frugato nella borsa, senza però trovare niente. A quel punto una delle due ha tirato per la lunga coda di capelli la vittima, mentre l’altra le ha strappato la collanina, per poi scappare.

L’indomani la 17enne, già nota alle forze dell’ordine, ha rivendicato il colpo in un video pubblicato sul suo profilo TikTok: sotto una colonna sonora in arabo si è ripresa mentre estrae dalla bocca la collanina rubata, riconosciuta come sua dalla 22enne. La ragazza, lasciata in via Torino, sotto choc e con graffi al collo per lo strappo, ha sporto denuncia.

Nelle concitate fasi della rapina la vittima era riuscita a girare un breve video, che insieme alle immagini degli impianti di videosorveglianza ha consentito agli agenti della squadra mobile di rintracciare le due giovani complici. Nei loro confronti il gip del tribunale per i minorenni di Milano ha disposto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

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