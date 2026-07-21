Merz: ‘con Macron rifletteremo sulla deterrenza nucleare’

Il cancelliere tedesco Merz:

“Per la prima volta, ho accettato l’offerta del Presidente francese di riflettere congiuntamente sulla deterrenza nucleare.

Dal punto di vista storico, il generale Charles de Gaulle aveva già offerto alla Repubblica Federale di Germania un ombrello nucleare francese molte decine di anni fa.

La Germania non ha mai accettato quell’offerta. All’epoca, non ne avevamo bisogno, perché vivevamo in un mondo diverso.

Ma il mondo in cui viviamo oggi richiede nuove risposte. Per questo motivo, per la prima volta, parteciperemo a un’esercitazione nucleare francese con forze convenzionali al fine di determinare dove possiamo raggiungere il nostro obiettivo condiviso di una deterrenza più forte in Europa.”

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