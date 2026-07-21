Lettera aperta alla Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

Lettera aperta ad Alessandra Todde, Presidente della Regione Sardegna – Prof. Antonino Magistro

Gentile Presidente Alessandra Todde,

mi preme rivolgerle un appello che nasce dall’amore e dal rispetto per la Sardegna e per il suo popolo.

La Sardegna appartiene innanzitutto ai sardi: un popolo fiero, laborioso e profondamente legato alla propria storia, alle proprie tradizioni e alla propria identità. Nel corso dei secoli ha saputo difendere la propria terra da numerosi tentativi di invasione e di sopraffazione, preservando un patrimonio culturale e umano unico.

La nostra è un’isola straordinaria, custode di una biodiversità tra le più ricche del Mediterraneo. È una terra vocata al turismo, alla pastorizia, alla zootecnia e a un’agricoltura di eccellenza, capace di esprimere prodotti che rappresentano il meglio del Made in Italy. Una terra bagnata dal mare e accarezzata dal vento, che deve essere valorizzata e tutelata, non sfruttata.

Molti cittadini percepiscono oggi il rischio che interessi economici sovranazionali, grandi multinazionali e decisioni politiche lontane dalle esigenze del territorio possano prevalere sugli interessi del popolo sardo.

Per questo Le chiedo di far valere fino in fondo l’autonomia speciale della Regione Sardegna, ponendo sempre al centro il bene dei cittadini sardi.

La invito a sostenere con forza l’agricoltura, la pastorizia, il turismo e tutte le attività che rappresentano la vera ricchezza dell’isola. Le chiedo di difendere il territorio da interventi che possano comprometterne il paesaggio e l’equilibrio ambientale, di fermare la diffusione indiscriminata degli impianti eolici laddove risultino incompatibili con la tutela del patrimonio naturale e culturale e di impedire che la Sardegna diventi il luogo destinato ad accogliere realtà che i suoi cittadini non desiderano.

I sardi attendono un segnale forte, una visione capace di restituire fiducia e prospettive di sviluppo, nel pieno rispetto dell’identità dell’isola e delle sue straordinarie potenzialità.

La Sardegna è una terra unica, che molti hanno definito, anche simbolicamente, l’Atlantide emersa dal mare. Merita di essere custodita, rispettata e consegnata integra alle future generazioni.

Con osservanza,

Prof. Dott. Antonino Magistro