Venezia, turisti borseggiati: romeno rischia il linciaggio

Momenti di forte tensione nel cuore di Venezia, dove un borseggiatore è stato bloccato da un gruppo di turisti nei pressi del Ponte di Rialto, dopo il sospetto furto di un portafoglio. L’episodio, avvenuto in una delle zone più frequentate della città lagunare, ha rischiato di trasformarsi in un caso di giustizia fai-da-te, scongiurato solo dall’intervento delle forze dell’ordine e della consigliera comunale Monica Poli, nota al grande pubblico come “Lady Pickpocket” per il suo impegno nel denunciare i borseggiatori che agiscono tra calli e vaporetti.

Secondo quanto riferito dalla stessa consigliera, richiamata dalle urla provenienti dalla folla, l’uomo era già stato immobilizzato da alcuni turisti stranieri che lo ritenevano responsabile del furto appena subito. La situazione appariva particolarmente delicata: decine di persone assistevano alla scena, molte delle quali impegnate a riprendere l’accaduto con il cellulare, mentre il rischio che la tensione degenerasse in un’aggressione era concreto. Monica Poli ha invitato i presenti a mantenere la calma e ha contattato immediatamente il numero di emergenza 112, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Nel frattempo ha cercato di mediare con il gruppo di turisti, nonostante le difficoltà linguistiche, spiegando che sarebbe spettato alla polizia accertare eventuali responsabilità.

Poco dopo sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno riportato la situazione sotto controllo e accompagnato il presunto autore del furto negli uffici per gli accertamenti di rito. L’uomo, cittadino romeno già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato denunciato, mentre il portafoglio segnalato come rubato non sarebbe stato recuperato.

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