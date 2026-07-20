Starmer saluta Downing Street: ‘lascio a Burnham un Paese migliore’

“Il mio lavoro è stato fatto, lascio un Paese più forte e più equo di due anni fa”

Lo ha detto Keir Starmer nel suo discorso di saluto alla nazione, subito prima di lasciare definitivamente Downing Street per recarsi da re Carlo III a formalizzare le sue dimissioni da premier e passare le consegne al compagno di partito Andy Burnham, proclamato leader del Labour al suo posto la settimana scorsa.

Starmer ha assicurato il suo “pieno sostegno a Andy Burnham”. “Me ne vado con buona grazia, con il sorriso sul volto e orgoglioso di quanto abbiamo fatto”, ha concluso.