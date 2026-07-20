Rozzano, lite e bottigliate tra stranieri: grave un 31enne

Un uomo di 31 anni è stato ferito con una bottiglia nella tarda mattinata di domenica 19 luglio, verso le 11

È successo a Rozzano, comune a sud di Milano, in via Valle Ambrosia. Sul posto è intervenuto subito il personale sanitario del 118, con un’ambulanza e un’automedica. Areu, l’Agenzia regionale di emergenza urgenza, spiega di aver trovato il 31enne steso a terra. Aveva una ferita da arma bianca sul fianco sinistro. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano: era cosciente e i suoi parametri erano stabili.

Il litigio

Sul posto anche i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Corsico: secondo quanto riferiscono, l’aggressione è avvenuta al cultime di una lite fra il 31enne (di nazionalità colombiana) e altre persone di origine latinoamericana ancora non identificate. Non è ancora chiaro di preciso cosa sia successo, e sono in corso accertamenti per capirlo.

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