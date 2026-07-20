Procura generale Torino: sequestro conservativo di 50mila euro a Roggero

La Procura generale di Torino con una nota conferma di aver chiesto e ottenuto il sequestro conservativo della somma di 50mila euro che dal conto corrente del comitato ‘#iostoconmarioroggero’ era stata trasferita su un conto tunisino, intestato al gioielliere di Grinzane Cavour e alla moglie Mariangela Sandrone, prima del processo di appello.

Il comunicato stampa, firmato dal procuratore generale Lucia Musti, è stato diffuso questa mattina per “chiarire” la questione del “risarcimento danni”.

Roggero – viene ricordato nella nota – è stato condannato in primo grado dalla Corte d’Assise di Asti al pagamento di una provvisionale di 480mila euro a favore di 14 parenti dei rapinatori uccisi, parti civili al processo, e del terzo complice, vittima di tentato omicidio. Una sentenza “confermata sul punto in appello”, viene ricordato. La quantificazione definitiva dei danni verrà stabilita in un separato giudizio civile.

ADNKRONOS – foto LaPresse