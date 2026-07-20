Piantedosi: ‘revocata cittadinanza italiana a un condannato per terrorismo’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

ministro Piantedosi

“Revocata la cittadinanza italiana ad un uomo condannato a 5 anni di reclusione per terrorismo. Il provvedimento nasce da una mia richiesta e può essere applicato in casi gravi, come questo. Si tratta di una misura finora rarissima: dal 2018 la cittadinanza è stata revocata soltanto in 6 casi. Un segnale forte, ma anche un monito per chi crede che bastino dei titoli amministrativi per parlare di integrazione.”

Lo scrive il ministro Matteo Piantedosi su X.

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