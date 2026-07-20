Piantedosi: ‘revocata cittadinanza italiana a un condannato per terrorismo’

“Revocata la cittadinanza italiana ad un uomo condannato a 5 anni di reclusione per terrorismo. Il provvedimento nasce da una mia richiesta e può essere applicato in casi gravi, come questo. Si tratta di una misura finora rarissima: dal 2018 la cittadinanza è stata revocata soltanto in 6 casi. Un segnale forte, ma anche un monito per chi crede che bastino dei titoli amministrativi per parlare di integrazione.”
Lo scrive il ministro Matteo Piantedosi su X.
Revocata la cittadinanza italiana ad un uomo condannato a 5 anni di reclusione per terrorismo. Il provvedimento nasce da una mia richiesta e può essere applicato in casi gravi, come questo. Si tratta di una misura finora rarissima: dal 2018 la cittadinanza è stata revocata… pic.twitter.com/ENUo6wPPAi
— Matteo Piantedosi (@Piantedosim) July 19, 2026