Milano, strappa la collana d’oro a una 69enne: arrestato peruviano

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Scippa una collanina

L’ha strattonata per strada e le ha rubato la collana d’oro che aveva al collo. Poi è scappato. È successo in via Porpora, vicino alla fermata metropolitana di Loreto, nel pomeriggio di sabato (verso le 16.15).

Arrestato peruviano

La donna, una signora del 1957, ha subito avvisato le forze dell’ordine. Sono intervenuti perciò gli agenti della Polizia di Stato, che dopo alcune ricerche sono riusciti a rintracciare l’uomo, un cittadino peruviano del 1991 arrestato per rapina aggravata. La vittima è stata invece portata in codice verde alla clinica Città Studi, da dove è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni.

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