Maxi operazione contro la criminalità giovanile, 539 arresti

Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane

Sono 539 gli arrestati (di cui 47 minorenni), 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati. Sequestrati circa 300mila euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi.

Individuati 973 profili social inneggianti all’odio e alla violenza. Quasi 190mila le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L’attività è stata coordinata dal Servizio Centrale Operativo. ANSA