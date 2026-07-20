Forteto, FdI: “Istituire un fondo per le vittime”

Garantire un risarcimento alle vittime del Forteto. Questo l’intento della proposta proposta di legge a prima firma del Presidente della Commissione d’inchiesta parlamentare, Francesco Michelotti

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa che si è svolta a Firenze presso il Consiglio regionale della Toscana e alla quale hanno partecipato lo stesso Michelotti insieme al responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, e al consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Matteo Zoppini.

L’obiettivo – hanno spiegato i promotori – è istituire un fondo al quale possano accedere tutte le vittime che vivendo al Forteto hanno subito abusi fisici e psicologici e, per varie ragioni, non hanno avuto accesso ai ristori economici erogati fino ad oggi dai tribunali italiani ed europei.

“Il governo Meloni, si legge in una nota, ha già riconosciuto, per la prima volta, la responsabilità dello Stato, in particolare dei magistrati, riconoscendo risarcimenti ad alcune vittime che avevano avanzato richieste presso il tribunale di Genova. Oggi fa un passo ulteriore e importante, riconoscendo a tutte le vittime il diritto di accedere ai risarcimenti, a prescindere dalle azioni legali intentate”.

La proposta viene depositata oggi ed è aperta alla sottoscrizione di tutti i componenti della Commissione, a prescindere dallo schieramento politico. Dopo l’approvazione del provvedimento sarà predisposto un bando che includerà tutte le categorie delle vittime che hanno vissuto al Forteto e che finora non sono state risarcite o sono state risarcite solo in piccola parte.

La Commissione parlamentare ha lavorato per convogliare nel fondo in favore delle vittime anche il residuo della liquidazione della Fondazione Il Forteto. Il lavoro di censimento delle vittime è stato condiviso fin da subito, inoltre, con il commissario liquidatore della cooperativa Fortemugello (attuale nome del Forteto) per agevolare la possibilità che il risarcimento per le vittime possa arrivare anche dalla liquidazione della cooperativa stessa.

www.firenzetoday.it