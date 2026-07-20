Cavo Dragone (Nato): «Kiev sta ribaltando le sorti della guerra»

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Giuseppe Cavo Dragone

Guardando al campo di battaglia, le capitali occidentali sono sempre più convinte che l’Ucraina sta ribaltando le sorti della guerra. È d’accordo anche l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, attuale presidente del comitato militare della Nato, stando a quanto dichiara in un’intervista concessa al Kyiv Independent.

“Condivido questa valutazione perché ho informazioni fornite dal quartier generale della Nato, quindi è ciò che vediamo”, afferma, sottolineando che Kiev sta “guadagnando, non perdendo” terreno e che potrebbe esserci la “frustrazione” di Mosca dietro alla sua “forte reazione”.

Difficile, tuttavia, arrivare a definire cosa potrebbe rappresentare una vittoria da parte dell’Ucraina, prosegue: “non riesco davvero a immaginare qualcosa come la semplice riconquista di territorio da parte dell’Ucraina o la resa della Russia. È qualcosa a cui dobbiamo pensare con molta, molta cautela”. […]

Tratto da  www.ilsole24ore.com

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