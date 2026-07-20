Caso Roggero, Elon Musk su X: “Follia, giudice e pm da condannare”

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Musk Roggero

Elon Musk prende posizione sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel Cuneese. Rispondendo al post di un utente che esprimeva indignazione per la sentenza, il patron di Tesla ha affidato il suo commento a X: “Si tratta di una follia! Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna”.

Nei giorni scorsi la moglie di Roggero ha presentato una domanda di grazia e un’istanza di differimento dell’esecuzione della pena, dopo l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Asti in seguito alla conferma della condanna da parte della Cassazione.
tgcom24.mediaset.it

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