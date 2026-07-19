“Basta, lo stai ammazzando”, tentato omicidio a Genova: arrestato bengalese

Le urla, i clacson dei passanti, la chiamata al 112: “Veloci, lo ammazza!”. E i colpi che si sono abbattuti sulla vittima, senza curarsi dell’indignazione dei cittadini che gridavano per porre fine al pestaggio.

Sono le drammatiche immagini dell’aggressione della notte del 15 luglio a Cornigliano, dove un uomo di 45 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio. Per lui, anche una sanzione per ubriachezza.

Secondo gli investigatori, sembra che il 45enne si trovasse, ubriaco, seduto su una panchina che costeggia la via principale, quando improvvisamente un suo connazionale ha raccolto dai bidoni della spazzatura il collo di una bottiglia e lo ha colpito al volto. Nel corso della colluttazione che ne è seguita, il 45enne ha scaraventato a terra il suo aggressore che, cadendo, ha sbattuto violentemente il capo, dopodiché lo ha colpito ripetutamente.

L’uomo si trova ora nel carcere di Marassi, mentre continuano gli accertamenti per ricostruire con precisione quel che è accaduto in via Cornigliano.

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Il video pubblicato su X.