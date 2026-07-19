Addio a Riccardo Sindoca, gigante dell’intelligence

di Marco Gregoretti – Riccardo Sindoca è volato via. Ma resta un gigante dell’intelligence: caso Moro, attentato al Papa, Moana Pozzi, Emanuela Orlandi, Al Qaeda, Giuliana Sgrena… Io lo so, l’ho visto. Per più di 20 anni, quasi tutti i giorni. E non ficcatelo nelle squallide diatribe di Garlasco per quattro like.

Lui voleva molto alto e portava avanti una mission pagando prezzi che pochi avrebbero il coraggio di pagare. Lo ha fatto fino all’ultimo respiro. Ora lo farà ancora meglio perché nessuno riuscirà a vederlo.