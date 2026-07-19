Mario Roggero, condannato a morte

di Armando Manocchia – Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour (CN), è balzato alle cronache a seguito di una drammatica rapina avvenuta nel suo negozio il 28 aprile 2021, quando tre delinquenti entrarono nella sua gioielleria armati di una pistola – POI rivelatasi giocattolo – e di un coltello – NON giocattolo – e usando violenza e minacce. La vicenda, che si concluse tragicamente, ha accesso un ampio dibattito sulla legittima difesa.

Mario Roggero, come il 99,99% dei gioiellieri, possedeva legalmente una pistola. E se la possedeva legalmente che cosa avrebbe dovuto farci se non difendere la propria e l’altrui incolumità, nonché i propri beni?

In quella situazione di pericolo – che non auguro a nessuno – la tensione, la concitazione e la paura presero il sopravvento e lo posero in preda a un grave turbamento al punto che non si rese conto del pericolo a cui andava incontro. Infatti, rincorse i banditi e sparò alcuni colpi. Due rapinatori furono colpiti a morte. Il terzo, l’autista della banda, rimase ferito.

Il 15 luglio, la Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta della Procura generale, ha emesso la sentenza definitiva per cui a Roggero è stata comminata una condanna a quasi 15 anni di galera. In aggiunta, sono previste nella sentenza provvisionali di 480mila euro, liquidate dal giudice solo come anticipo sul risarcimento definitivo; provvisionali immediatamente esecutive che permettono alle famiglie dei cd danneggiati di ottenere subito parte di quell’importo.

Riflettiamo un attimo.

In un Paese che si dice civile, in uno Stato che si dice “di Diritto”, è normale difendere i delinquenti e condannare le vittime? Secondo voi, è legittimo comminare 15 anni di carcere ad un uomo che ha cercato solo di difendersi e difendere i propri beni, anziché comminarli ai banditi? E’ umano comminare 15 anni di carcere ad un uomo che di anni ne ha già 72 e che – se la matematica non è una opinione come per i giudici – a pena scontata – se ci arriverà – avrà 87 anni?

Per la Corte, la matematica è un’opinione? Se solo avesse fatto i conti, se avesse fatto due più due, se avesse fatto la mia stessa considerazione e cioè che la vita media di noi maschi è di soli 81,5 anni, avrebbe comminato lo stesso questa condanna a morte?

Riflettete almeno voi: se l’aspettativa di vita è 81,5 anni e rifili un’ingiusta condanna a 15 anni, che è 6 anni oltre l’aspettativa, non è un fine pena mai? Non è una condanna a morte?

E poi, dopo un calvario durato già 5 anni che gli ha stravolto la vita, si può ancora infierire con un risarcimento, peraltro solo iniziale, di quasi mezzo milione di euro? Se non fosse stato carcerato, per pagare una tale somma e oltre, sarebbe dovuto andare lui a fare le rapine!

Ora capite perché questo Bel Paese è una democratura? Una dittatura travestita da democrazia dove il regime togalitario è più forte di quello totalitario che mal-governa e favorisce l’industria del malaffare, della criminalità, della malavita che va a gonfie vele?

Quei giudici, come i tanti garantisti a orologeria, non hanno la minima idea di cosa significhi vivere un’esperienza simile. Solo chi l’ha vissuta lo sa. E ognuno la vive a modo suo.

Io so cosa vuol dire subire una rapina. Sarò breve. Era il 9 Aprile del 1983. Era sabato e il giorno seguente, domenica 10 Aprile, era in programma la 200 Miglia di Imola. All’ora di chiusura, i rapinatori entrarono nel mio negozio e arraffarono oltre duecento milioni di lire di merce. Da uno dei banditi presi anche un colpo in testa col calcio della pistola. Con l’assicurazione recuperai solo metà del danno subito.

Sono passati 43 anni e nessuno mi ha mai risarcito di quel trauma che resta scolpito nella mente. A quelli che dicono ”non è legittima difesa”, non auguro di vivere questa esperienza, ma almeno si tacciano, perché parlano solo per dare aria alla bocca.

Per Mario Roggero è una condanna a morte. Ed è una sentenza più politica che giuridica perché questa condanna non è altro che una risposta alla nuova legge sulla legittima difesa che il governo ha approvato.

Hanno condannato Roggero per condannare il governo, per dare l’esempio, per educare a non reagire, a porgere l’altra guancia. Ma hanno esagerato. L’hanno fatta nel pannolone. Tenendo in considerazione che la nuova legge sulla legittima difesa non prevede nemmeno una pena carceraria per chi si difende da un’aggressione a mano armata, se proprio avessero voluto punire il gioielliere rapinato, avrebbero potuto dargli l’omicidio colposo e un minimo di arresti domiciliari. Invece no. Si servono delle vite altrui per dimostrare chi comanda.

Roggero sparò una serie di colpi contro l’auto dei rapinatori quando, come scrissero i giudici d’appello nelle motivazioni della sentenza, «l’azione aggressiva da parte dei rapinatori era totalmente conclusa». Nient’affatto, cari giudici (cari nel senso di costosi): uno dei rapinatori rimase ferito e, se lo avesse voluto, avrebbe potuto vendicare i due compagni di merende, ecco perché questi sono traumi che, chi non li vive, non li capisce. E perché se qualcuno non li capisce, qualcun’altro si deve fare 15 anni di galera?

Saluto coloro che sono contro la legittima difesa con un cordiale ‘fottetevi’ forcaioli garantisti a orologeria!’

Gli altri, che invece sono giustamente a favore, sono invitati a firmare la petizione per chiedere la grazie al presidente Mattarella.

https://www.change.org/p/chiedere-la-grazia-al-presidente-mattarella-per-mario-roggero

Armando Manocchia

foto da X