Genova per noi…

Genova abbandonata

Il prof. Paolo Becchi scrive su X:

“Sette e mezzo circa sono ancora mezzo addormentato è domenica fa un caldo cane sento una ragazza in via del campo urlare basta basta basta Mi affaccio alla finestra una giovane bianca probabilmente fatta a terra dice frasi sconnesse che non capisco, urla però basta basta basta

È a terra non vedo bene se un nero la stia picchiando o meno, ma la ragazza urla e io urlo anche finiscila, finiscila, lasciala in pace. Mi allontano dalla finestra.

Cerco il cellulare e chiamo il 112. Prima mi fanno un mezzo interrogatorio e poi mi dicono di aspettare in linea. Aspetto aspetto, nessuno risponde, butto giù. Dopo un po’ però richiamano, racconto di nuovo la storia e mi chiedono ma è una aggressione? Beh c’è una ragazza per terra con uno vicino e lei urla basta … io sono dalla finestra, non mi pare una discussione serena e pacifica ora però non ci sono più dopo le mia urla sono finiti nei vicoli interni

Mandiamo una pattuglia ok ma io la pattuglia non l’ho sentito arrivare.

Rifletto.

Tutto in pochi minuti, mi è chiaro hanno spostato il controllo in altra zona via del campo è fottuta noi siamo fottuti. Non c’è più la puttana che vende a tutti la stessa rosa ma l’africano che vende a tutti la stessa dose di veleno e se non paghi sono cazzi.

Non pensano di risolvere il problema, lo spostano soltanto da una zona all’altra e ora tocca a noi

Violenza, sporcizia odore di carne umana che puzza, ratti che cercano qualcosa nella rumenta. Cumuli di spazzatura di fronte alle isole ecologiche zombi che tossiscono e sputano, ti viene il vomito se passi da quello che tempo era il ghetto.

Sindaco, fatti pure il tuo cazzo di boulevard in via Venti, noi intanto viviamo nella violenza quotidiana e nella merda di un centro storico che così degradato non è stato mai.”

Foto LiguriaNotizie