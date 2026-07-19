Genova, due rapine con strappo in poche ore: arrestati due stranieri

Due episodi di rapina con strappo in poche ore a Genova, con due arresti da parte dei carabinieri

Il furto della catenina sulla spiaggia – I carabinieri della Stazione di Genova Pegli hanno arrestato un cittadino marocchino di 35 anni per rapina impropria aggravata. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe strappato una catenina dal collo di un giovane sulla spiaggia di Pegli, tentando poi la fuga lungo l’arenile. La vittima, insieme ad alcuni amici, lo avrebbe inseguito.

Una pattuglia dei carabinieri in transito ha notato la scena ed è intervenuta, riuscendo a bloccare il 35enne. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato alla Casa circondariale di Genova Marassi.

Strappa una catenina in via Barrile e fugge sull’autobus

Un secondo arresto è stato effettuato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova. In questo caso il protagonista sarebbe un cittadino egiziano di 22 anni, arrestato per furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, secondo la ricostruzione dei militari, avrebbe strappato una catenina d’oro dal collo di una donna di 50 anni mentre camminava in via Barrile, per poi tentare la fuga salendo a bordo di un autobus di linea.

Grazie alla segnalazione arrivata alla Centrale Operativa, i carabinieri impegnati nella zona sono riusciti a rintracciarlo sul mezzo pubblico. Durante il controllo, il 22enne avrebbe opposto resistenza, colpendo i militari con calci e pugni. Dopo l’arresto e le formalità di rito, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando provinciale dei carabinieri di Genova, in attesa del rito direttissimo.

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