Genova, notte di violenza sul bus: senegalese aggredisce gli autisti e spacca il parabrezza

Notte movimentata in via Bersaglieri d’Italia, dove l’intervento della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di 37 anni, di nazionalità senegalese

Il fatto è avvenuto poco prima dell’una di notte di domenica 19 luglio 2026. Si tratta di un nuovo episodio di violenza a bordo dei mezzi pubblici dopo quelli dei giorni scorsi. Tutto è iniziato con una lite scoppiata a bordo di un autobus. L’uomo, dopo aver mostrato regolarmente il biglietto, si è rifiutato di esibire un documento d’identità richiesto dai conducenti.

La situazione è rapidamente degenerata: il 37enne, in preda all’ira, ha colpito al volto uno dei due autisti e ha danneggiato il parabrezza del mezzo pubblico. Sul posto sono intervenute le volanti dell’UPGSP della Questura di Genova. All’arrivo degli agenti, l’uomo ha dato in escandescenze, urlando e tentando di colpire i poliziotti con dei calci.

La condotta violenta è proseguita anche negli uffici della Questura, dove il fermato ha continuato a insultare gli operatori e a rifiutarsi di fornire le proprie generalità.

Dagli accertamenti successivi, l’uomo è risultato in regola sul territorio nazionale, ma con precedenti di polizia di vario genere. È stato quindi tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e deferito per danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il 37enne si trova ora presso le Camere di Sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per domattina.

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