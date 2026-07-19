Genova, notte di violenza sul bus: senegalese aggredisce gli autisti e spacca il parabrezza

ImolaOggi CRONACA, News 2026

polizia

Notte movimentata in via Bersaglieri d’Italia, dove l’intervento della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di 37 anni, di nazionalità senegalese

Il fatto è avvenuto poco prima dell’una di notte di domenica 19 luglio 2026. Si tratta di un nuovo episodio di violenza a bordo dei mezzi pubblici dopo quelli dei giorni scorsi. Tutto è iniziato con una lite scoppiata a bordo di un autobus. L’uomo, dopo aver mostrato regolarmente il biglietto, si è rifiutato di esibire un documento d’identità richiesto dai conducenti.

La situazione è rapidamente degenerata: il 37enne, in preda all’ira, ha colpito al volto uno dei due autisti e ha danneggiato il parabrezza del mezzo pubblico. Sul posto sono intervenute le volanti dell’UPGSP della Questura di Genova. All’arrivo degli agenti, l’uomo ha dato in escandescenze, urlando e tentando di colpire i poliziotti con dei calci.

La condotta violenta è proseguita anche negli uffici della Questura, dove il fermato ha continuato a insultare gli operatori e a rifiutarsi di fornire le proprie generalità.

Dagli accertamenti successivi, l’uomo è risultato in regola sul territorio nazionale, ma con precedenti di polizia di vario genere. È stato quindi tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e deferito per danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il 37enne si trova ora presso le Camere di Sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per domattina.

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