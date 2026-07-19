Bologna: muore durante un bloccaggio a terra della Polizia

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Bologna: muore durante un bloccaggio a terra della Polizia

E’ successo al quartiere Pilastro. In un video, la colluttazione con gli agenti e le sue urla: ‘Aiuto, basta, basta’. La sorella: ‘L’hanno ammazzato, voglio giustizia’

di Armando Manocchia – Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto, in tarda mattinata al Pilastro a Bologna, in seguito al bloccaggio a terra da parte della Polizia. Era in corso un controllo in via Svevo: alcuni residenti hanno chiamato il 113 dopo che l’uomo aveva dato in escandescenze.

La volante e il 118 sono arrivati sul posto. L’uomo ha dato delle botte alla volante; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, gli hanno spruzzato spray urticante e lo hanno bloccato a terra, a faccia in giù. Un agente lo bloccava sulla testa, l’altro lo comprimeva con tutto il peso sul suo corpo e gli metteva le fascette ai polsi, mentre un estraneo lo teneva per i piedi, che poi sono stati bloccati con le fascette.

In questa situazione il 42enne, con l’inalazione dello spray urticante, il caldo torrido, l’asfalto scottante e il peso di due agenti sul proprio corpo, e lui che urlava e faceva resistenza, ha accusato un malore ed è morto sul posto.

E’ l’ennesima persona che perde la vita in questo modo. Che siano persone perbene o delinquenti non fa differenza. Sono comunque esseri umani e umanamente vanno trattati. E la colpa è delle modalità. Siccome riconoscere i segnali di una crisi clinica tempestivamente può evitare tragici epiloghi, le domande che ci facciamo sono: possibile che queste FF.OO non abbiano un minimo di formazione da questo punto di vista? Possibile non capire che – come dicono loro –  ‘mettere in sicurezza’ una persona in questo modo significa farla morire nel giro di pochi minuti?

Si chiama “asfissia da contenzione”. E’ un concetto presente nella letteratura medico-legale internazionale che, chi si occupa di formazione nell’ambito delle FF.OO, dovrebbe sapere e trasferire agli agenti.

L’asfissia da posizione è una forma di asfissia meccanica che avviene quando le modalità di contenzione fisica limitano la ventilazione in presenza di un incremento della domanda di ossigeno. A causa delle modalità in cui il soggetto viene immobilizzato, la posizione assunta, la durata e l’intensità del contenimento, le sue urla e la sua resistenza è ovvio che l’ossigeno viene meno. Si tratta di un fenomeno ben documentato, dove la morte arriva per un progressivo fallimento respiratorio, aspetto importante per interpretare certi reperti autoptici altrimenti aspecifici.

È cruciale adottare un approccio informato nella formazione degli operatori che affrontano situazioni di crisi in strada o nella pubblica sicurezza.

Dice la dott.ssa Hamida Ouled Slimane: come clinica ricercatrice in neuroscienze cliniche e medicina forense, oltre che come neuropsicologa clinica, neurocriminologa e psicoterapeuta in formazione, mi concentro sull’applicazione delle neuroscienze allo studio del trauma.

“In situazioni di delirium, l’approccio non è quello di aggredire ma di soccorrere. Questo principio guida è al centro anche delle perizie italiane che pongono la de-escalation come il primo e più importante strumento per gestire soggetti in stato di agitazione acuta. In queste condizioni, indipendentemente dall’origine che può essere tossica, psichiatrica o mista, un individuo non è un aggressore da neutralizzare, bensì un paziente che necessita un intervento d’emergenza. Questo principio si applica in qualsiasi pronto soccorso o reparto di psichiatria: la priorità è stabilizzare fisiologicamente il paziente, piuttosto che esercitare un contenimento coercitivo fine a sé stesso. La de-escalation riduce l’attivazione del sistema limbico, in particolare dell’amigdala, e attenua la risposta adrenergica, descrivendo un meccanismo neurobiologico conosciuto: meno stimoli percepiti come minacciosi portano a una minore attivazione del sistema nervoso simpatico, riducendo il consumo di ossigeno e aumentando le possibilità di recuperare il controllo comportamentale.”

Inoltre vorrei precisare che un corpo già carente di ossigeno a causa dell’iperattivazione adrenergica non può sopportare ulteriori carichi meccanici sulla funzione più critica in quel momento: la respirazione.

Da questa prospettiva clinica, l’incremento della domanda metabolica di ossigeno, combinato con la riduzione meccanica della capacità ventilatoria, da tempo nella letteratura scientifica è riconosciuto come potenzialmente fatale, indipendentemente dalle sostanze ingerite.

Armando Manocchia

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