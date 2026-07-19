Bologna, marocchino dà in escandescenza e muore durante l’arresto

Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto, in tarda mattinata al Pilastro a Bologna

In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l’uomo, (con alcuni precedenti di polizia) aveva dato in escandescenze nello spazio dei garage, . Una volante è arrivata sul posto e – in base alle prima informazioni – anche il 118.

L’uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all’uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. L’uomo, secondo le prime informazioni, avrebbe poi accusato un malore ed è deceduto.

A quanto si apprende, verrà effettuata l’autopsia.

Tra i residenti circolerebbe un video degli ultimi istanti di vita del 43enne. L’uomo griderebbe: “Aiuto, basta, basta” e nelle immagini si vedrebbero due agenti che lo bloccano a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuterebbe gli agenti tenendogli le caviglie. Attorno a loro ci sarebbero anche due soccorritori. Dopo qualche minuto l’uomo smetterebbe di dimenarsi. Uno dei due agenti proverebbe a sincerarsi delle sue condizioni ma senza risposta.

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