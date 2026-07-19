Bassetti ironizza: “Prima dei vaccini covid, non c’erano tutti questi malori per caldo”

Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, si è preso la libertà di fare un po’ di ironia….

Prendendo spunto dai numerosi post che circolano sui social, il medico ha pubblicato sul suo profilo Facebook una frase provocatoria: “Prima dei vaccini per il covid non c’erano tutti questi malori per il caldo”, limitando al tempo stesso la possibilità di commentare il post con un livello di restrizioni più elevato.

Il messaggio ha raccolto migliaia di “like” e centinaia di commenti. Molti utenti hanno colto subito il sarcasmo: “Specifichi che è ironico, perché tanti non lo capiscono”, scrive un follower. E ancora: “Prima del vaccino covid c’erano ancora le quattro stagioni, ora big pharma fa solo prosciutto e funghi. Ogni tanto una Napoli, se uno la chiede”, oppure: “Sono i chip iniettati che si bruciano col caldo e mandano in tilt il corpo” e “In pochi capiranno la trollata”.

Non sono mancati, però, i fraintendimenti. Alcuni utenti hanno preso sul serio l’affermazione, commentando: “Condivido la sua opinione”, “Concordo con lei, non c’erano tutte queste sofferenze” e anche “Sarebbe opportuno eliminare questa affermazione”.

www.genovatoday.it