Stuprò una 16enne, 24enne di origine angolana condannato a nove anni

Condannato a 9 anni di reclusione un 24enne di origine angolana, riconosciuto colpevole della violenza sessuale ai danni di una sedicenne avvenuta nel maggio 2025

È la pena inflitta dal Tribunale di Vicenza a José Maria Atzori Ibarburo, 24 anni, cittadino italiano di origine angolana, riconosciuto colpevole della violenza sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni. I fatti risalgono al 30 maggio 2025 e si erano verificati nell’area del park Fogazzaro e nell’ex carcere di San Biagio.

La drammatica vicenda era stata ricostruita dalle indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Vicenza, dopo che la ragazza nell’immediatezza dei fatti aveva dato all’allarme ad alcuni passanti che l’avevano trovata piangente in strada. Nel corso dell’aggressione sessuale, la vittima si era anche difesa colpendo l’aggressore in testa con un sasso, ma questo non l’aveva fatto desistere.

Il collegio, presieduto dal giudice Roberto Venditti, ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato. Il tribunale ha inoltre riconosciuto alla parte civile, costituita con l’avvocato Franco Monteverde di Padova, una provvisionale esecutiva di 30 mila euro, oltre alle spese legali.

La difesa degli avvocati Enrico Villanova di Treviso ed Ernesto De Toni di Padova, ha annunciato il ricorso in appello dopo il deposito delle motivazioni della sentenza.

(Servizio di Ivano Tolettini) – Rete Veneta