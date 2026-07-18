Roma, armi e droga nelle case popolari: 4 arresti

Blitz a Spinaceto alle case popolari di via Salvatore Lorizzo. Arrestati tre donne e un uomo, appartenenti alle famiglie Spada e Casamonica. Sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il complesso abitativo composto da tre edifici è stato passato al setaccio. L’attività in particolare è stata finalizzata alla ricerca di armi e di droga, oltre che al contrasto di situazioni di illegalità presenti in zona. Come detto, durante le ispezioni in quattro sono finiti in manette. Nel corso delle perquisizioni domiciliari, sono stati trovati in possesso di poco meno di quasi un chilo di droga. Più precisamente, il personale dell’Arma ha scovato hashish (210 grammi), cocaina (241 grammi), marijuana (261 grammi) e crack (22 grammi). Inoltre, sono stati sequestrati 3.295 euro (soldi ritenuti provento dell’attività di spaccio), materiale per il confezionamento e due sciabole.

Durante le verifiche, sono stati denunciati a piede libero anche cinque soggetti indiziati a vario titolo di detenzione abusiva di armi, furto aggravato di energia elettrica e gas, invasione di terreni o edifici e invasioni di terreni demaniali.

Una delle donne arrestate è stata accompagnata nella sezione femminile del carcere di Rebibbia, gli altri tre sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo presso il tribunale di Roma. All’operazione hanno preso parte anche le unità cinofile, le Aliquote primo intervento (Api), i carabinieri dell’8° Reggimento Lazio, personale di Acea, Areti, Ater e Italgas.

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