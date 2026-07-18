Rapporto tra Somatostatina e Alzheimer. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 18 luglio 2026

Rapporto tra Somatostatina e Alzheimer

Piazza Libertà, puntata di sabato 18 luglio 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITE di Armando Manocchia è il dottor Giuseppe Di Bella, precursore delle documentate proprietà terapeutiche della Somatostatina, sia nelle malattie neurodegenerative, che in quelle neoplastiche.

L’argomento affrontato questa sera è infatti il Rapporto tra Somatostatina e Alzheimer.

Si parla anche del livello etico e morale della società sanitaria occidentale, non solo per la mancata valorizzazione, ma soprattutto per l’esclusione della Somatostatina dalle linee terapeutiche istituzionali da parte della ‘mafia medica’, della quale oggi si contano centinaia di pubblicazioni sulle banche dati biomediche e decine di migliaia sono le pubblicazioni sul suo effetto antitumorale.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

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