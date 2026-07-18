Arsenale di guerra nei boschi della droga di Vergiate: arrestato straniero

Un cittadino straniero senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri il 17 luglio 2025 nell’area boschiva di Vergiate, nel Varesotto, durante un’operazione contro le piazze di spaccio nascoste nella vegetazione. L’uomo è stato trovato in possesso di un’arma da guerra, droga e denaro contante.

L’operazione nei boschi di Vergiate

L’intervento è stato condotto nella mattinata del 17 luglio dai militari dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori “Calabria”, supportati dall’Aliquota operativa della Compagnia di Gallarate e dalla stazione carabinieri di Vergiate.

I militari si sono addentrati nella fitta area boschiva e hanno individuato un bivacco organizzato, utilizzato come base logistica per il confezionamento e lo smercio al dettaglio di sostanze stupefacenti. Alla vista delle uniformi, le persone presenti nell’accampamento si sono scappate tra i rovi e la vegetazione. Uno di loro è stato inseguito e bloccato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e privo di fissa dimora, trasportava uno zaino con armi, droga e denaro.

Il sequestro: un arsenale e droga

Nello zaino i carabinieri hanno trovata una mitraglietta marca Sten calibro 9, classificata come arma da guerra; due caricatori per la stessa arma, contenenti cartucce dello stesso calibro; tre panetti di hashish per un peso complessivo di circa 307 grammi; un coltello a serramanico di 22 centimetri di lunghezza totale e, infine, 2.560 euro in contanti di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio della giornata.

All’interno del bivacco abbandonato sono stati recuperati un fucile a pompa marca Optima calibro 12 con un colpo già in canna e un secondo nel serbatoio, varie cartucce calibro 12, circa 300 euro in contanti e un bilancino di precisione. Tutto il materiale – armi, munizionamento, droga, strumenti di confezionamento e denaro – è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato portato in carcere a Busto Arsizio (Varese).

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